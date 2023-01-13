Çocuğa ait çene kemiği bulundu kilise okulu bahçesi kazıldı kimse bu kadarını beklemiyordu

Kanada’nın Saskatchewan eyaletine bağlı Star Blanket Cree Nation bölgesindeki eski bir yatılı kilise okulunun sahasında yapılan radar araması sırasında 2 binden fazla kalıntı bulunduğu açıklandı.

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Star Blanket Cree Nation bölgesindeki eski Lebret Yatılı Kilise Okulunun sahasında bir süre önce başlatılan yere nüfuz eden radar (GPR) araştırmasının birinci aşaması tamamlandı.

Star Blanket'ın Yer Arama Projesi Lideri Sheldon Poitras, basına yaptığı açıklamada, bulunan kalıntıların insan kalıntıları, taş veya tahta parçaları olabileceğini söyledi.

Çalışmalara başladıkları 2 Ekim 2022'de beş veya altı yaşında olan bir çocuğa ait, "125 yaşında" olduğuna inanılan bir çene kemiği parçası bulduklarını belirten Poitras, "Bu işaretsiz bir mezarın fiziksel kanıtıdır." dedi.

Poitras, arama sırasında yer altı tünelleri ve odaları da keşfettiklerini, minyatür karot matkabı ile kalıntılardan örnekler toplayacaklarını ve teste yollayacaklarını kaydetti.

Test sonunda kalıntıların insan cesedi parçaları olduğu belirlenirse, Lebret Yatılı Kilise Okulu Kanada’da bugüne kadar en fazla kayıt dışı mezarın bulunduğu okul olacak.

Star Blanket Cree Nation Şefi Michael Starr, kalıntıların kayıt dışı mezarlar olduğuna inandığını belirterek, "Bugün kalbimiz ağır, bu hepimiz için çok duygusal bir yolculuk oldu. Bu keşif her şeyi, zihniyetimizi değiştirdi, bir bakıma yaşam biçimimizi değiştirdi." diye konuştu.

Okul 114 yıl açık kaldı

Lebret Yatılı Kilise Okulu, Saskatchewan’ın başkenti Regina'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeydoğusundaki Lebret köyünde bulunuyor.

Okul ilk olarak 1884'te açıldı ve 1895'te genişletildi. 1951'de okul, lise eğitimi veren ilk yatılı okullardan biriydi.

Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporuna göre okulda yüksek ölüm oranı vardı.

Okul, ilk dokuz yıllık faaliyetinin ardından 71'i hayatını kaybeden 174 öğrenciyi taburcu ettiğini öne sürdü ancak buna ilişkin detay kayıtlara ulaşılamadı.

Lebret Yatılı Kilise Okulu, 114 yıl faaliyet gösterdikten sonra 1998 yılında kapandı.