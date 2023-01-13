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Sesi duyan ihbarda bulundu! Kanlar içinde yere yığıldı

Sesi duyan ihbarda bulundu! Kanlar içinde yere yığıldı

MERSIN'in Tarsus ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü. Korkunç olayın nedeni kıskançlık...

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 İddiaya göre, Evde Mehmet E. ile eşi Emine E. (42) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet E. tabancayla eşini vurarak kaçtı. 

Ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tabanca ile yakalandı

Eşini öldüren şüpheli Mehmet E. ise polisin çalışması sonrası evine yakın bir noktada olayda kullandığı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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