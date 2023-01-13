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AK Parti'de üst üste istifalar! 30 AK Parti İl Başkanı istifa ediyor...

AK Parti'de üst üste istifalar! 30 AK Parti İl Başkanı istifa ediyor...

AK Parti'de Aksaray, Aydın ve Düzce il başkanları istifa etti. Kısa sürede istifa eden il başkanı sayısının 30'a kadar çıkması bekleniyor...

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AK Parti'de milletvekili olmak isteyen il başkanlarının istifaları başladı. Genel Merkez'le görüşerek milletvekili adayı olma talebi kabul edilen il başkanları birer birer istifa etmeye başladı. Şimdiye kadar 3 il başkanı istifa ederken, görevi bırakacakların sayısının 30'u bulması bekleniyor.

İstifa süreci önceki gün başladı

Seçime aylar kala partilerde milletvekili adayı listeleriyle ilgili çalışmalar başladı. Partiler, aday adayı olmak isteyen il başkanlarının istifasını istiyor. Milliyet'in haberine göre, AK Parti'de milletvekili adayı olmak isteyen il başkanlarının istifaları önceki gün başladı. 

İlk istifa edenler kimler oldu?

AK Parti'de istifa eden ilk il başkanları Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin oldu.  Ocak ayının sonuna kadar AK Parti Genel Merkezi'nin onayını alıp 30’a yakın il başkanının istifası bekleniyor.

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