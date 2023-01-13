BIST 4.993
DOLAR 18,78
EURO 20,37
ALTIN 1.145,15
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı 300 personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı 300 personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazeteden yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına sözlü sınavla 300 il planlama uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvurular hangi tarihlerde? Başvurular nereden yapılacak? İşte tüm detaylar...

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar arasından 300 il planlama uzman yardımcısı alımı için başvurular, 30 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" adresindeki "duyurular" bölümünde yayımlanacak link aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen her fakülte ve bölüm sayısına göre adayların KPSS puan türü ve bölüm tercihleri göz önünde bulundurularak, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere her alan için 4 katı kadar aday belirlenecek.

Adaylar, 27 Şubat ile 17 Mart tarihleri arasında Ankara'da sözlü giriş sınavına girecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere İçişleri Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Sesi duyan ihbarda bulundu! Kanlar içinde yere yığıldı
Sesi duyan ihbarda bulundu! Kanlar içinde yere yığıldı
Oğulcan Çağlayan, PTT 1. Lig takımına gidiyor! Galatasaray'a transferi olay olmuştu
Oğulcan Çağlayan, PTT 1. Lig takımına gidiyor! Galatasaray'a transferi olay olmuştu
Beşik gibi sallanan Ege büyük depremin habercisi mi? Uzmanlar 4 il için kırmızı alarm verdi
Beşik gibi sallanan Ege büyük depremin habercisi mi? Uzmanlar 4 il için kırmızı alarm verdi
Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Akşener'in sağlık durumu açıklandı
Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Akşener'in sağlık durumu açıklandı
Satılık ve kiralık ev fiyatları birden düşmeye başladı! İşte nedeni...
Satılık ve kiralık ev fiyatları birden düşmeye başladı! İşte nedeni...
İmamoğlu’nun avukatları harekete geçti! O hakimin ifadesinin alınması için HSK'ya dilekçe
İmamoğlu’nun avukatları harekete geçti! O hakimin ifadesinin alınması için HSK'ya dilekçe
AK Parti'nin oy oranı patladı AK Partili Mustafa Şen paylaştı: Doğru neyse onu söylerim
AK Parti'nin oy oranı patladı AK Partili Mustafa Şen paylaştı: Doğru neyse onu söylerim
Cüneyt Arkın'ın vasiyeti okundu ailede miras krizi çıktı! Kızı babasının kararına itiraz etti
Cüneyt Arkın'ın vasiyeti okundu ailede miras krizi çıktı! Kızı babasının kararına itiraz etti
Çocuğa ait çene kemiği bulundu kilise okulu bahçesi kazıldı kimse bu kadarını beklemiyordu
Çocuğa ait çene kemiği bulundu kilise okulu bahçesi kazıldı kimse bu kadarını beklemiyordu
Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışıyor! 'Ahmet, istifa et, git Altılı Masa'yı karıştır!...'
Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışıyor! 'Ahmet, istifa et, git Altılı Masa'yı karıştır!...'
Korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
AK Parti kulislerinden sızdı 3 seçim tarihi öne çıktı Erdoğan'ın seçim kararını ilan edeceği tarih belli oldu
AK Parti kulislerinden sızdı 3 seçim tarihi öne çıktı Erdoğan'ın seçim kararını ilan edeceği tarih belli oldu