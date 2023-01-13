İçişleri Bakanlığı 300 personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazeteden yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına sözlü sınavla 300 il planlama uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvurular hangi tarihlerde? Başvurular nereden yapılacak? İşte tüm detaylar...

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar arasından 300 il planlama uzman yardımcısı alımı için başvurular, 30 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" adresindeki "duyurular" bölümünde yayımlanacak link aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen her fakülte ve bölüm sayısına göre adayların KPSS puan türü ve bölüm tercihleri göz önünde bulundurularak, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere her alan için 4 katı kadar aday belirlenecek.

Adaylar, 27 Şubat ile 17 Mart tarihleri arasında Ankara'da sözlü giriş sınavına girecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere İçişleri Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.