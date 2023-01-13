BIST 4.993
DOLAR 18,78
EURO 20,37
ALTIN 1.145,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

30 yıldır sokak sokak gezip satıyor evini yaptırdı çocuklarını okuttu yemeyen pişman, yiyen şişman olur

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
30 yıldır sokak sokak gezip satıyor evini yaptırdı çocuklarını okuttu yemeyen pişman, yiyen şişman olur

Kahramanmaraş'ta 73 yaşındaki Osman Beyitler, ilerlemiş yaşına rağmen 30 yıldır sokak sokak gezerek haşlanmış nohut satıp geçimini sağlıyor.

Abone ol

Kentte 73 yaşındaki 6 çocuk babası Osman Beyitler, geçimini haşlanmış nohut satarak sağlıyor.

Onikişubat ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde sokağa çıkan Beyitler, seyyar tekerlekli aracıyla her gün sokak sokak gezerek haşlanmış nohutlarını satıyor. İşini severek yapan Beyitler, ilerlemiş yaşına rağmen işini severek yaptığını söyledi.

Seyyar tezgahta nohut satarak geçimini sağladığını belirte Osman Beyitler," 30 yıldır geçim kaynağım oldu. Bu işi yaparak evimi yaptırdım, çocuklarımı okuttum. Nohutu akşamdan ıslıyorum, sabah kalktığımda suyunu süzerek, tekrardan yeni su koyarak ocağa koyuyorum ve işe başlıyorum. Baharatlarını ise müşterilerin isteğine göre hazırlıyorum. Birçok kişi beni tanır. İşimi severek yapıyorum. Ömrümün yettiği kadar bu işi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Sürekli müşterisi olan Cuma Bal ise, "30 senedir nohut satıyor. Herkes kendisini tanır. Mahalle mahalle gezerek satış yapıyor. Nohutu çok güzel yapıyor. Bu nohuttan yemeyen pişman, yiyen şişman olur" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'daki barajların doluluk oranları! Durum çok vahim
İstanbul'daki barajların doluluk oranları! Durum çok vahim
İçişleri Bakanlığı 300 personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
İçişleri Bakanlığı 300 personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Sesi duyan ihbarda bulundu! Kanlar içinde yere yığıldı
Sesi duyan ihbarda bulundu! Kanlar içinde yere yığıldı
Oğulcan Çağlayan, PTT 1. Lig takımına gidiyor! Galatasaray'a transferi olay olmuştu
Oğulcan Çağlayan, PTT 1. Lig takımına gidiyor! Galatasaray'a transferi olay olmuştu
Beşik gibi sallanan Ege büyük depremin habercisi mi? Uzmanlar 4 il için kırmızı alarm verdi
Beşik gibi sallanan Ege büyük depremin habercisi mi? Uzmanlar 4 il için kırmızı alarm verdi
Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Akşener'in sağlık durumu açıklandı
Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Akşener'in sağlık durumu açıklandı
Satılık ve kiralık ev fiyatları birden düşmeye başladı! İşte nedeni...
Satılık ve kiralık ev fiyatları birden düşmeye başladı! İşte nedeni...
İmamoğlu’nun avukatları harekete geçti! O hakimin ifadesinin alınması için HSK'ya dilekçe
İmamoğlu’nun avukatları harekete geçti! O hakimin ifadesinin alınması için HSK'ya dilekçe
AK Parti'nin oy oranı patladı AK Partili Mustafa Şen paylaştı: Doğru neyse onu söylerim
AK Parti'nin oy oranı patladı AK Partili Mustafa Şen paylaştı: Doğru neyse onu söylerim
Cüneyt Arkın'ın vasiyeti okundu ailede miras krizi çıktı! Kızı babasının kararına itiraz etti
Cüneyt Arkın'ın vasiyeti okundu ailede miras krizi çıktı! Kızı babasının kararına itiraz etti
Çocuğa ait çene kemiği bulundu kilise okulu bahçesi kazıldı kimse bu kadarını beklemiyordu
Çocuğa ait çene kemiği bulundu kilise okulu bahçesi kazıldı kimse bu kadarını beklemiyordu
Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışıyor! 'Ahmet, istifa et, git Altılı Masa'yı karıştır!...'
Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışıyor! 'Ahmet, istifa et, git Altılı Masa'yı karıştır!...'