İstanbul'daki barajların doluluk oranları! Durum çok vahim

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Mevsimin kurak geçmesi nedeniyle İstanbul'daki barajların su seviyesi alarm verecek noktaya geldi. İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli oranda karşılayan Kazandere ve Pabuçdere ile Istrancalar barajlarındaki doluluk oranları, her geçen gün azalıyor. Kazandere'nin doluluk oranının yüzde 4,74'e, Pabuçdere'nin yüzde 4,77'ye, Istrancalar'ın ise yüzde 37, 07'ye düştüğü belirlendi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarında bulunan, Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere, Pabuçdere ile Istrancalar'da geçen yıl eylülde yüzde 50 olan doluluk oranları, büyük oranda geriledi.

Doluluk oranı; Kazandere'de yüzde 4,74'e, Pabuçdere'de yüzde 4,77'ye, Istrancalar'da ise yüzde 37,07'ye düştü. Pabuçdere ve Kazandere barajları, kuruma noktasına geldi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Halim Orta, son verilere bakıldığında Trakya başta olmak üzere Türkiye'de çok ciddi kuraklık olduğunu söyledi. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı ise yüzde 31,56 oldu.

İstanbul barajlarının doluluk oranları şöyle:

Ömerli: 35,43

Darlık: 28,39

Elmalı: 29,8

Terkos: 37,73

Alibey: 17,61

Büyükçekmece: 34,48

Sazlıdere: 37,1

Istrancalar: 37,07

Kazandere: 4,74

Pabuçdere: 4,77