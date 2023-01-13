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Gece yarısı çocuk parkını ateşe verip harabeye çevirdiler! Görülmemiş alçaklık

Gece yarısı çocuk parkını ateşe verip harabeye çevirdiler! Görülmemiş alçaklık

Edirne'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, çocuk parkını ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak çocuk parkı kullanılamaz hale geldi. Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sert bir dille olayı kınadı.

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, bir çocuk parkı kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken çocuk parkı kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi.

Oyun grupları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında parktaki oyun grupları, kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangını çıkaran kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

"Yasal süreci başlattığımızı bildiriyoruz"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda olayı kınayarak, "Yazık değil mi? Biz şehrimizi güzelleştirmeye, modernleştirmeye çalışırken, evlatlarımızın mutluluğunu önceliğimiz olarak belirleyip parklar inşa ederken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Muradiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan çocuk oyun grubumuz ateşe verildi.

Bu haince davranışı kınıyor, suçluların gereken cezayı alması için yasal süreci başlattığımızı bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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