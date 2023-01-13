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Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu herkesi ters köşeye yatırdı aday gösterileceği parti belli oldu

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu herkesi ters köşeye yatırdı aday gösterileceği parti belli oldu

Yazar Murat Kelkitlioğlu, Büyük Birlik Partisi’nin eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nu, CHP'nin Sivas’ta birinci sıra milletvekili adayı olarak göstereceğini yazdı.

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2023 seçimlerinde aday borsası açıldı kulislerde kimin nereden aday gösterileceğiyle haberler gelmeye başladı.

Altılı masa ortaklarından bazılarının nereden aday gösterileceğine dair son kulisler ortaya çıktı.

Davutoğlu Konya'dan Gültekin Uysal ve Abdullatif Şener İstanbul'dan aday

Son gelişmeleri köşe yazısında aktaran tv100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, "CHP, Davutoğlu’nu Konya’da birinci sıradan aday gösterecek… Yine CHP, Gültekin Uysal ve Abdüllatif Şener’i İstanbul’dan aday gösterecek…" ifadelerini kullandı.

Furkan Yazıcıoğlu CHP'den aday

"Bunların yanı sıra aldığım başka bir duyum ise beni oldukça şaşırttı…" diyen Kelkitlioğlu, sürpriz gelişmeyi okurlarıyla paylaştı:

"Büyük Birlik Partisi’nin eski lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmiş ve babasının şüpheli ölümüyle ilgili bir dosya sunmuştu.

Anlaşılan CHP, bu görüşme sonrası Furkan Yazıcıoğlu’nun peşini bırakmamış… Önümüzdeki seçimlerde CHP, Furkan Yazıcıoğlu’nu Sivas’ta birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterecekmiş…" 

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