Optimar'dan bomba anket! İYİ Parti yüzde 10'un çok altına düştü 1 yılda hangi partinin oyu ne kadar değişti?

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 2022 Türkiye’nin Nabzı Araştırması’nda partilerin aldığı oy oranlarını sosyal medya hesabından açıkladı. Daşdemir, Optimar'ın yaptığı anketlerden yola çıkarak partilerin 2022 yılı içerisinde oylarının nasıl değiştiğini de grafiklerle anlattı. İşte Optimar anketinin sonuçları...



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Buna göre, AK P yüzde 37,7 iken; MHP yüzde 9,6 oy oranına sahip. CHP yüzde 25,5; İYİ Parti yüzde 10,4; HDP de yüzde 9,8 oy oranına sahip. Öte yandan Daşdemir, HDP’nin 2022 yılı oy trend grafiğini, “HDP oy oranını etkileyecek en büyük faktör kapatma davası olmakla birlikte ortalaması % 9,8’dir” notuyla paylaştı.



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Daşdemir, “Önümüzdeki seçimde iktidar oyunu 1-2 puan daha artırabilirse TBMM için riski ortadan kalkar. CB için de benzer durum söz konusu olmakla birlikte, henüz hangi ittifak içerisinde yer alacakları bilinmeyen Y.Refah, Zafer, TDP ve Memleket Parti seçmenlerinin tercihi etkili olacaktır” görüşünü iade etti.