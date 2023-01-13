Optimar'dan bomba anket! İYİ Parti yüzde 10'un çok altına düştü 1 yılda hangi partinin oyu ne kadar değişti?
OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yaptıkları son anketin sonuçlarını "Önümüzdeki seçimde iktidar, oyunu 1-2 puan daha artırabilirse TBMM için riski ortadan kalkar" sözleriyle paylaştı. İYİ parti'nin oy oranınınyüzde 8.2'ye çıktığı anket şaşkınlık yarattı. Daşdemir, Optimar anketlerine göre partilerin oy oranlarının 2022 yılı içerisindeki değişiklerini de açıkladı. Hangi parti oylarını ne kadar artırdı?.. Hangi partiler kan kaybetti?.. İşte Optimar anketinin sonuçları...
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 2022 Türkiye’nin Nabzı Araştırması’nda partilerin aldığı oy oranlarını sosyal medya hesabından açıkladı. Daşdemir, Optimar'ın yaptığı anketlerden yola çıkarak partilerin 2022 yılı içerisinde oylarının nasıl değiştiğini de grafiklerle anlattı. İşte Optimar anketinin sonuçları...
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Buna göre, AK P yüzde 37,7 iken; MHP yüzde 9,6 oy oranına sahip. CHP yüzde 25,5; İYİ Parti yüzde 10,4; HDP de yüzde 9,8 oy oranına sahip. Öte yandan Daşdemir, HDP’nin 2022 yılı oy trend grafiğini, “HDP oy oranını etkileyecek en büyük faktör kapatma davası olmakla birlikte ortalaması % 9,8’dir” notuyla paylaştı.
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Daşdemir, “Önümüzdeki seçimde iktidar oyunu 1-2 puan daha artırabilirse TBMM için riski ortadan kalkar. CB için de benzer durum söz konusu olmakla birlikte, henüz hangi ittifak içerisinde yer alacakları bilinmeyen Y.Refah, Zafer, TDP ve Memleket Parti seçmenlerinin tercihi etkili olacaktır” görüşünü iade etti.
Partilerin 1 yıllık oy ortalamaları...
Optimar'ın 2022 yılı boyunca yaptığı anketlerin ortalamasını paylaşan Hilmi Daşdemir, "Öncelikle bir yıl boyunca yaptığımız Türkiye'nin Nabzı araştırmamızdan partilerin oy oranlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. AK Parti yüzde 37,7, MHP yüzde 9,6, CHP yüzde 25,5, İYİ Parti yüzde 10,4, HDP ise 9,8" dedi.
AK Parti'nin oylarındaki 1 yıllık değişim ne oldu?
AK Parti oy oranları en düşük Nisan ayında görüldü yüzde 35,9 sonra ekonomik alanda yapılan destek ve düzenlemelerle yükseliş trendine girdi. Sosyal konut projesi ile bu yükseliş 38,8’e ardından EYT düzenlemesi ile yüzde 41,1’e yükseldi Seçime kadar uygulanan politikalar etkili olacaktır
MHP oylarındaki 1 yıllık değişim
MHP’nin oylarını araştırma metodu ve örnekleme göre farklılık göstermekle birlikte bazılarının iddia ettiği gibi rakamlarda değil ortalaması 9,6. Önümüzdeki günlerde sahadaki etkinliği kendisini doğru anlatabilmesi oy oranında etkili olacaktır.