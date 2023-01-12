İsveç'in göbeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar! NATO dilenen ülkede PKK at koşturuyor

Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.