Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Akşener'in sağlık durumu açıklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Meral Akşener'in son sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Meral Akşener'in rahatsızlığı ne? Akşener ne zaman taburcu edilecek?.. Doktorları açıkladı...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalbindeki ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle Ankara'daki Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Akşener, geceyi hastanede müşahede altında geçirdi. Meral Akşener’in birazdan taburcu olacağı açıklandı. Çıkışta basın açıklaması yapmayacağı belirtilen Akşener'in birkaç gün istirahat edeceği ifade edildi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu açıkladı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Akşener’in kaldırıldığı hastanenin önünde basın açıklaması yaptı. Zorlu, “Sayın Genel Başkanımız birazdan taburcu olacaklar. Şu an için bir basın değerlendirmesi, bir soru-cevap almayacak. Tabii Türkiye’nin çok ağır sorunları var, Türkiye çok önemli bir eşikten geçiyor. İyi Parti ve genel başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası, çok büyük bir tempo ile çalışmalarını yürütüyor. Özellikle son dönemde gece-gündüz demeden bu ağır sorumlulukla karış karış ülkemizi dolaşan cesur bir insan. Dolayısıyla bu ağır tempo içerisinde biraz yoruldu genel başkanımız. Birkaç gün istirahat edecek. İnşallah genel başkanımız birkaç gün istirahatten sonra Türkiye’mizi aydınlığa kavuşturmak manasında daha güçlü dana dinamik bir şekilde partimizin başında liderimiz bu yolculuğuna inşallah devam edecek” dedi.

Bir süre istirahat etmesi gerekecek

Çömez de, “Sayın genel başkanımız biraz sonra taburcu olacaklar. Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor. Sayın genel başkanımızın sırtında çok ama çok ağır sorumluluklar var. Kamuoyunun bildiği ve bilmediği çok zor ve stresli bir dönemden geçiyor. Onun için geçtiğimiz günlerde çok ağır bir tempoda çalıştı. Hem yoğun bir stres hem de yoğun bir çalışma temposu neticesinde kalbinde bir ritim bozukluğu söz konusu oldu. Şükür şu anda her şey yolunda, tetkikler olumlu. Ancak bir süre istirahat etmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.