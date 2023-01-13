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Özel öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı! Şoför sarhoş çıktı

Özel öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı! Şoför sarhoş çıktı

Özel öğrencileri taşırken kaza yapan servis şoförü 0,82 promil alkollü çıktı. Rahat tavırlarıyla 'Pes' dedirtti, ehliyetine 6 ay el konulup 5 bin TL ceza uygulandı

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 Antalya'nın Manavgat ilçesinde kazaya karışan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi servisini kullanan şoförün, yapılan kontrolde 0,82 promil alkollü olduğu belirlendi. Servisteki öğrencilerin yaralanmadığı kazanın ardından servis şoförüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 aylığına el konuldu.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5056 Sokak'ta Aydın T.'nin kullandığı özel çocukları taşıyan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait 07 APP 971 plakalı servis ile 5060 Sokak'tan Atatürk İlköğretim Okulu istikametine gitmekte olan Gamze İrem Gök’ün kullandığı 07 BCY 975 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.
Kazada servisteki çocuklar büyük şans eseri yaralanmazken, servis aracının çarpmasıyla yoldan çıkarak boş arazide durabilen otomobil sürücüsü elinden hafif yaralandı. Otomobil sürücüsü, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin kontrolünün ardından durumunun iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi.

Servis şoförü alkollü çıktı

Kazanın ardından servis şoförünün diğer araç sürücüsüne "Hemen tutanak tutalım, benim çocukları evlerine bırakmam lazım" demesinin nedeni, trafik ekiplerinin gelmesiyle belli oldu. Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol muayenesinde, özel çocukları taşıyan servis aracının sürücüsünün 0,82 promil alkollü olduğu belirlendi.

Servis şoförü Aydın T.'ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 ay el konuldu. Servis şoförünün alkollü çıkması olay yerindeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, alkollü sürücünün umursamaz tavırları dikkatlerden kaçmadı. Araç ise okul yetkililerine teslim edildi.

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