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İstanbul'da 16 yaşındaki Esma'nın şüpheli ölümü! 2 saat önce bu paylaşımı yapmış

İstanbul'da 16 yaşındaki Esma'nın şüpheli ölümü! 2 saat önce bu paylaşımı yapmış

İSTANBUL Küçükçekmece'de 16 yaşındaki kız yedinci kattaki evinden düştü, ağır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, olaydan iki saat önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Esma E., oturduğu binanın yedinci katında bulunan balkondan sokak üzerinde park halindeki aracın üzerine düştü.

Esma E.’yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, genç kıza olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Esma E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri inceleme bölgede geniş çaplı incelemelerde bulundu. 16 yaşındaki genç kızın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Ölümünden önce veda mı etti?

Öte yandan olaydan iki saat önce Esma E.’nin veda eder gibi ‘Hepinizi çok seviyorum çok’ notuyla fotoğraf paylaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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