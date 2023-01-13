1 buçuk yıl sürdü, Türkiye'nin en büyüğü oldu! Tarihi Rami Kışlası'nın içinin son haline bakın

Dünyada en büyük alana sahip üçüncü kütüphane olduğunun altını çizen Zorlu, "Bunun dışında, 4 bin 200 kişilik oturma ve çalışma kapasitesiyle yine dünyada ilk üçte yer alan bir kütüphane. Ayrıca kütüphanemiz Türkiye'de peyzaj alanı olarak 51 bin metrekarelik bir alanda, kapalı peyzaj alanı olarak Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kütüphanesi" diye konuştu. Zorlu, kütüphanenin aynı zamanda millet bahçesi tarzında inşa edildiğine dikkati çekti.