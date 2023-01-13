1 buçuk yıl sürdü, Türkiye'nin en büyüğü oldu! Tarihi Rami Kışlası'nın içinin son haline bakın
250 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul'daki Rami Kışlası bir buçuk yıllık restorasyon çalışması sonrasında kütüphaneye dönüştürüldü. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak tanıtılan alanda farklı yaş grupları için 2 milyondan fazla kitap yer alacak. Bugünkü açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi bugün hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak kütüphane, Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olacak.
İlk kez Osmanlı Padişahlarından III. Mustafa döneminde yaptırılan Rami Kışlası uzun süredir atıl vaziyetteydi. Bir buçuk yıl önce kütüphane olacağı açıklanan alanda çalışmalar neredeyse tamamlandı.
Rami Kütüphanesi Genel Koordinatörü Osman Zorlu, açılış öncesi yaptığı açıklamada yaklaşık 250 yıl önce askeri kışla mantığıyla inşa edilen yapının 1980'lere kadar askeri kışla olarak kullanıldığını dile getirdi. Yapının restorasyon sürecinin 2000'lerden sonra planlandığını kaydeden Zorlu, restorasyonun 2014'te de başladığını söyledi.
Dünyada en büyük alana sahip üçüncü kütüphane olduğunun altını çizen Zorlu, "Bunun dışında, 4 bin 200 kişilik oturma ve çalışma kapasitesiyle yine dünyada ilk üçte yer alan bir kütüphane. Ayrıca kütüphanemiz Türkiye'de peyzaj alanı olarak 51 bin metrekarelik bir alanda, kapalı peyzaj alanı olarak Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kütüphanesi" diye konuştu. Zorlu, kütüphanenin aynı zamanda millet bahçesi tarzında inşa edildiğine dikkati çekti.