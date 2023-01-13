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Denizi kirleten gemi bu kadarına pes dedirtti! İki günde ikinci ceza; Şimdiki daha ağır oldu...

Denizi kirleten gemi bu kadarına pes dedirtti! İki günde ikinci ceza; Şimdiki daha ağır oldu...

MERSİN'de limana giriş için sıra bekleyen bir gemiye, denizi kirlettiği için 2 gün önce 3 milyon 674 bin TL ceza kesildi. Ceza sonrası denizi kirletmeye devam ettiği belirlenen gemiye ikinci kez ceza uygulandı. O gemiye bu defa 6 milyon 387 bin TL ceza kesildi...

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı ekipleri, denizi temiz tutmak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede havadan ve karadan incelemelerde bulunan ekipler, limana giriş için sıra bekleyen bir geminin denizi kirlettiğini gözlemledi.

2 gün önce 3 milyon 674 bin TL ceza kesildi

Söz konusu gemiden denize boşaltılan atıklardan numune alan ekipler, denizi kirlettiği için 2 gün önce 3 milyon 674 bin TL kesti.

Toplam ceza 10 milyon 61 bin TL

Denizi kirletmeye devam eden gemiye bu kez 6 milyon 387 bin TL ceza kesildi. Toplam 10 milyon 61 bin TL ceza kesilen gemi ile ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kimsenin denizi kirletmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Sorumlu olduğumuz bölgelerde denizlerimizi bir çöplük gibi kullanmayı alışkanlık haline getirenlere göz açtırmadık, açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

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