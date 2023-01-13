BIST 5.039
DOLAR 18,79
EURO 20,36
ALTIN 1.150,24
HABER /  GÜNCEL

Yeni yılla birlikte zamlanmıştı! Sigaraya indirim geldi, işte yeni fiyatlar

Yeni yılla birlikte zamlanmıştı! Sigaraya indirim geldi, işte yeni fiyatlar

TÜİK'in enflasyon verisinin ardından enflasyona bağlı olarak 6 ayda bir alkol, içki ve sigaradaki ÖTV güncelleme oranları da belli olmuştu. Alkollü içecek, tütün ürünleri ve sigaranın asgari maktu vergi tutarında yüzde 22,3 oranında bir artış yapılmıştı.

Abone ol

2023 ile birlikte sigara ve alkoldeki ÖTV oranında yüzde 22,3'lük artış sonrası zamlar gelmişti. Sigaraya bugüne kadar toplamda 4 TL zam yapılmıştı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı sigaralarda indirime gidildiğini duyurdu. Aybaş yaptığı paylaşımda bir sigara firmasının ürettiği sigaralarda 1 TL'lik indirim yaptığını açıkladı. Böylece grubun en ucuz sigarası 32, en pahalı sigarası ise 35 TL'den satılacak.

1 liralık indirim

Bu gelişme sonrasında sigaraya bugüne kadar toplamda 4 TL zam gelmişti. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuru ile bazı sigara markalarında 1 TL indirim gerçekleştiğini söyledi.

En düşük 32 TL'den satılacak

İndirimin ardından grubun en ucuz sigarası 32 TL, en pahalı sigarası ise 35 TL'den satılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Cihat Yaycı Paşa o bölgeyi işaret etti: Türkiye’nin en az 550 yıllık ihtiyacını karşılıyor
Cihat Yaycı Paşa o bölgeyi işaret etti: Türkiye’nin en az 550 yıllık ihtiyacını karşılıyor
Yüzü günden güne eriyor! Öyle bir hastalığa yakalandığı ki...
Yüzü günden güne eriyor! Öyle bir hastalığa yakalandığı ki...
AK Parti'de yeni istifalar! Bir isim daha duyurdu
AK Parti'de yeni istifalar! Bir isim daha duyurdu
İspanya Süper Kupası finalistleri belli oldu Suudi Arabistan'da El Classico heyecanı
İspanya Süper Kupası finalistleri belli oldu Suudi Arabistan'da El Classico heyecanı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla tüm başsavcılıklara genelge gönderildi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla tüm başsavcılıklara genelge gönderildi
Özel öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı! Şoför sarhoş çıktı
Özel öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı! Şoför sarhoş çıktı
Bu dosya devletin güven sınavı! 13 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Bu dosya devletin güven sınavı! 13 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
İstanbul'da 16 yaşındaki Esma'nın şüpheli ölümü! 2 saat önce bu paylaşımı yapmış
İstanbul'da 16 yaşındaki Esma'nın şüpheli ölümü! 2 saat önce bu paylaşımı yapmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsveç'teki skandal gösteriye suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsveç'teki skandal gösteriye suç duyurusu!
İTO Başkanı Şekib Avdagiç zincir marketlerin fiyat sabitleme kararı için ne ded?
İTO Başkanı Şekib Avdagiç zincir marketlerin fiyat sabitleme kararı için ne ded?
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Açılış tarihi belli oldu! Sadece 12 dakikada...
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Açılış tarihi belli oldu! Sadece 12 dakikada...
Kardeşlerin kavgası feci bitti! Anne ayırmaya çalıştı ama...
Kardeşlerin kavgası feci bitti! Anne ayırmaya çalıştı ama...