Yeni yılla birlikte zamlanmıştı! Sigaraya indirim geldi, işte yeni fiyatlar

TÜİK'in enflasyon verisinin ardından enflasyona bağlı olarak 6 ayda bir alkol, içki ve sigaradaki ÖTV güncelleme oranları da belli olmuştu. Alkollü içecek, tütün ürünleri ve sigaranın asgari maktu vergi tutarında yüzde 22,3 oranında bir artış yapılmıştı.

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2023 ile birlikte sigara ve alkoldeki ÖTV oranında yüzde 22,3'lük artış sonrası zamlar gelmişti. Sigaraya bugüne kadar toplamda 4 TL zam yapılmıştı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı sigaralarda indirime gidildiğini duyurdu. Aybaş yaptığı paylaşımda bir sigara firmasının ürettiği sigaralarda 1 TL'lik indirim yaptığını açıkladı. Böylece grubun en ucuz sigarası 32, en pahalı sigarası ise 35 TL'den satılacak.

1 liralık indirim

Bu gelişme sonrasında sigaraya bugüne kadar toplamda 4 TL zam gelmişti. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuru ile bazı sigara markalarında 1 TL indirim gerçekleştiğini söyledi.

En düşük 32 TL'den satılacak

İndirimin ardından grubun en ucuz sigarası 32 TL, en pahalı sigarası ise 35 TL'den satılacak.