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Ekmeğe bir zam daha! Önce 240 grama indi şimdi de fiyatı artı

Ekmeğe bir zam daha! Önce 240 grama indi şimdi de fiyatı artı

Yeni yılla birlikte ekmek fiyatlarına yapılan zamlar da vatandaşların cebini yakıyor. Şehirlerden peş peşe zam haberleri gelirken o il de zam listesine adını yazdırdı. İşte ekmek zamları hakkında merak edilen tüm detaylar…

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Ekmek fiyatlarına yapılan zamlar vatandaşların dikkatinde yer alırken yeni bir zam haberi de peş peşe gelmeye devam ediyor. Yeni yılla birlikte birçok şehirden üst üste gelen haberler doğrultusunda ekmek fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Ekmeğe zam yapan iller listesine adını yazdıran Rize 5 TL'den satılan 250 gram ekmeğin 240 grama düştüğünü ve 6 TL olduğunu duyurdu. İşte ekmek zamları hakkında merak edilen tüm detaylar…

Ekmek fiyatlarına zam yapıldı

14 Ocak 2023 cumartesi gününden itibaren resmi olarak uygulanacak olan ekmek zamları hakkında araştırmalar devam ediyor. Rize'de ekmek fiyatları hakkında görüşmeler devam ederken Rize Fırıncılar, Kadayıfçılar, Pastacılar ve Simitçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yeni kararı açıkladı. Ekmek fiyatlarına zam yapıldığı resmen kesinleşti.

Ekmeğin 7.5 TL olması kararı konuşulurken daha sonra 7 TL'ye düşmesine karar verildi. Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (RESOB) Başkanı Güven Aksoy, 250 gram ekmek için görüşmeler yapıldığını belirterek gerçekleştirilen toplantıda ekmek fiyatları için 2 kararın görüşüldüğünü duyurdu.

Görüşmeler kapsamında Rize'de 250 gram ekmek fiyatının 6,5'den satılması düşüncesi masada yer alırken diğer bir seçeneğin ise 240 gram ekmeğin 6 TL olması olarak açıklandı. Yapılan görüşmeler kapsamında Rize'de 240 gram ekmek fiyatının 14 Ocak Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelinde 6 TL'den satışa sunulacağı duyuruldu.

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