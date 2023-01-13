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Sözleşmelilere kadro teklifi Meclis'te! 28 Kasım 2022 şartı geldi! EYT için tarih beklemeyin...

Sözleşmelilere kadro teklifi Meclis'te! 28 Kasım 2022 şartı geldi! EYT için tarih beklemeyin...

AK Parti 458 bin kişinin beklediği sözleşmeli personele kadro düzenlemesini Meclis'e sundu. Sözleşmeden kadroya geçmek için tarih sınırı getirildi... AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT bekleyenlerini üzecek açıklamayı yaptı: "EYT henüz hazır değil, EYT için bizden tarih beklemeyin..."

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AK Parti, sözleşmeli çalışanlara kadro düzenlemesini içeren değişiklik teklifini Meclis'e sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek" ifadelerine yer verdi. Belediye personellerindeki gelişmeyi de aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz" dedi. İşte Elitaş'ın açıklamaları...

- Meclis'e sunduğumuz teklife göre 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek.

-Kanun Teklifi biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığı ilgili komisyonlara havale edecek.

- Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz.

- Böylece sayıları 458 bin 615 sözleşmeli personel, görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin haklarına sahip olacaklar. Kadroya geçmeyecek sözleşmelilerin hakları şahsa bağlı olarak korunacaktır.

Sözleşmeliye kadro neler getirecek?

- Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak.
-  Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek.
- Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek.
- Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak.
- İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak.
- Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.
- Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma hakkına kavuşacak.
- Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.
- Doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.
- İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu ile yönetici pozisyonlarında görevlendirme yapılmama durumu ortadan kalkacak.
- Yani aynı çatı altında beraber görev yaptıkları kadrolu meslektaşları hangi hak ve imkanlardan istifade ediyorsa, sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

EYT için bizden takvim beklemeyin!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "EYT taslak metni henüz Meclise gelmedi. EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz. Bir süre gerekiyor, yasalaştıracağız. Bu konuda bizden takvim beklemeyin. Bakanlıktan metin geldikten sonra 10 günlük bir çalışma süresi olacak. " dedi..

Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.
Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. 

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