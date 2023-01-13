Şehirlerarası otobüs bilet fiyatları için flaş karar! Zam gelecek mi?

Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılmayacak. Açıklama TOFED Genel Başkanı Birol Özcan'dan geldi. Özcan "Eğer fiyatları artırırsak yolcu da bulamayız. Mazotta ÖTV indirimi beklentimiz var."dedi.

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Salgının hızında yaşanan azalmayla otobüs seferleri ve yolcu sayılarının arttığını belirten TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, "2022 yılında otobüs sefer sayımız 427 bine yükseldi. 2022 yılında bir önceki yıla göre sefer sayımız yüzde 15 arttı. Ayrıca yolcu sayımız da arttı." diye konuştu. Özcan şöyle devam etti:

"Bilet fiyatları aynı kalacak"

"2023 yılı biraz durgun başladı. Sömestr tatili, yaklaşan Ramazan ayı ve bayramı, yaz tatiliyle beraber bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Sefer sayımız azalmasına rağmen firmalarımız iyi para kazandı. Batıdaki firmalar doğudaki firmalara göre biraz daha fazla para kazandı. Yaz ayından beri bilet fiyatlarda bir artış yapmadık. Uzun zamandır fiyatlarımız sabit. 2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak. Mazotta fiyat iyi seviyede. Eğer fiyatları artırırsak yolcu da bulamayız. Uçak firmalarının indirim yaptığı dönemlerde biraz yolcularımız azalıyor. Sefer sayılarımız düşse de doluluk oranımız gayet iyi. Ama mazotta ÖTV indirimi beklentimiz var."