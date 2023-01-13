Fenerbahçe istedi olmadı, Başakşehir yıldız golcü transferini bitiriyor!

Başakşehir, bir dönem Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Fedor Smolov'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi Lazio'ya sattıktan sonra Fedor Smolov ile ilgilenmişti. Muriqi'nin ardından Fenerbahçe'nin kiralamak istediği ancak başarılı olamadığı Fedor Smolov yıllar sonra Süper Lig'e geliyor.

Vedat Murıqı'nin yerine Smolov istenmişti

Vedat Muriqi'den 20 milyon euro kazanan Fenerbahçe buna rağmen Smolov transferini bitirememiş ve nihayetinde oyuncudan vazgeçmişti. 32 yaşındaki futbolcunun adı bir kez daha Süper Lig ekipleriyle anılır oldu.

Başakşehir 4 milyon euroyu masaya koydu

Smolov için bu kez devreye giren kulüp ise Başakşehir oldu. Turuncu-Lacivertliler deneyimli golcü için 4 milyon euroyu gözden çıkardı. Dinamo Moskova ile 1,5 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun kulübüyle temaslar sürüyor.

Fedor Smolov'un istatistikleri

Fedor Smolov bu sezon çıktığı 20 maçta 9 gol, 5 asistlik katkı verdi. 1.86 boyundaki golcünün piyasa değeri 5 milyon euro. Bugüne kadar 45 kez Rusya Milli Takım forması da giyen Smolov 16 maçta rakip fileleri havalandırmıştı.