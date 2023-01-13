Bidonları hazırlayın! Bu ilçelerde uzun süreli su kesintileri olacak

İSKİ, İstanbul'da su yaşanacak ilçeleri teker teker açıkladı. 13 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte, 13 Ocak 2023 Cuma su kesintisi yaşayan ilçeler...Abone ol
İSKİ 13 Ocak 2023 Cuma günü arıza veya bakım nedeniyle 7 ilçede belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
İSKİ, İstanbul'da su yaşanacak ilçeleri teker teker açıkladı. 13 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte, 13 Ocak 2023 Cuma su kesintisi yaşayan ilçeler...
13 Ocak 2023 sular ne zaman gelecek? sorusuna İstanbul'da yaşayanlar yanıt arıyor. İSKİ, İstanbullu vatandaşları uyardı. Bunun üzerine İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorusu gündeme geldi. İşte, 13 Ocak 2023 Cuma İSKİ su kesintisi...
İSKİ 13 Ocak 2023 Cuma günü arıza veya bakım nedeniyle 7 ilçede belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacağını duyurdu. "İSKİ su kesintisi sorgulama" şeklinde yapılan aramada İSKİ'nin resmi internet sitesinde İstanbul'un; Bakırköy, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Maltepe, Pendik, Üsküdar semtinde su kesintisi yaşanacağı görüldü.
İSKİ'nin bildirdiğine göre;
Bakırköy'ün Ataköy 3-4-11 Kısım, Ataköy 7-8-9-10 Kısım, Ataköy 1Kısım, Ataköy 2-5-6 Kısım Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 09:28'de başlayan su kesintisinin saat 12:00 civarında bitmesi bekleniyor.
Bağcılar'ın Kirazlı Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:06'da başlayan su kesintisinin saat 13:00 civarında bitmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın Nisbetiye, Levent Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:25'te başlayan su kesintisinin saat 13:30 civarında bitmesi bekleniyor.
Beykoz'un İncirköy Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:21'de başlayan su kesintisinin saat 14:00 civarında bitmesi bekleniyor.
Maltepe'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:26'da başlayan su kesintisinin saat 13:00 civarında bitmesi bekleniyor.
Pendik'in Yeni, Sapan Bağları Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 09:46'da başlayan su kesintisinin saat 13:00 civarında bitmesi bekleniyor.
Üsküdar'ın Güzeltepe Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:14'te başlayan su kesintisinin saat 12:00 civarında bitmesi bekleniyor.