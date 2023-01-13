BIST 5.066
DOLAR 18,79
EURO 20,38
ALTIN 1.150,35
HABER /  GÜNCEL

DİAYDER Davası'nda flaş gelişme! Dernek Başkanı Ekrem Baran tahliye edildi, tutuklu sanık kalmadı

DİAYDER Davası'nda flaş gelişme! Dernek Başkanı Ekrem Baran tahliye edildi, tutuklu sanık kalmadı

'PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü' suçlamasıyla yargılanan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticilerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu bulunan Dernek Başkanı Ekrem Baran'ın tahliyesine karar verdi.

Abone ol

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, dernek başkanı tutuklu sanık Ekrem Baran'a, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanıldı. Duruşmada 13 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Talepleri sorulan sanıklardan Baran tahliyesini, bazı sanıklar ise haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savunmasının alınmış olması, tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve mevcut delil durumunu dikkate alarak sanık Ekrem Baran'ın tahliyesine hükmetti.

Baran hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve haftada bir gün evine en yakın karakola giderek imza atmasına karar veren heyet, tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırdı. Duruşma ertelendi.

 İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 23 sanık hakkında hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, İstanbul Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER'in, terör örgütü KCK sözleşmesinde "Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi" adı altında örgütlenen ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın telkin ve yönlendirmeleriyle alternatif sözde "Kürt Diyanet İşleri" olarak kurulduğu belirtiliyor.

İddianamede, derneğin örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da faaliyet sırasında etkisiz hale getirilen kişilerin ailelerinin örgüte bağlılığının artması ve kopmaması adına kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen yardım kartlarının sistemli bir şekilde şahıslara ulaştırıldığı kaydediliyor.

İBB tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanlarınca ailelere dağıtıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, 23 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3,5 ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Madde bağımlılığı ilacı liste dışı kaldı hastalar tedavisiz bırakıldı denildi gerçek ortaya çıktı
Madde bağımlılığı ilacı liste dışı kaldı hastalar tedavisiz bırakıldı denildi gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe istedi olmadı, Başakşehir yıldız golcü transferini bitiriyor!
Fenerbahçe istedi olmadı, Başakşehir yıldız golcü transferini bitiriyor!
Sözleşmelilere kadro teklifi Meclis'te! 28 Kasım 2022 şartı geldi! EYT için tarih beklemeyin...
Sözleşmelilere kadro teklifi Meclis'te! 28 Kasım 2022 şartı geldi! EYT için tarih beklemeyin...
Şehirlerarası otobüs bilet fiyatları için flaş karar! Zam gelecek mi?
Şehirlerarası otobüs bilet fiyatları için flaş karar! Zam gelecek mi?
Bu ne özgüven böyle! Ali Babacan: Aday olursam hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim
Bu ne özgüven böyle! Ali Babacan: Aday olursam hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim
Denizi kirleten gemi bu kadarına pes dedirtti! İki günde ikinci ceza; Şimdiki daha ağır oldu...
Denizi kirleten gemi bu kadarına pes dedirtti! İki günde ikinci ceza; Şimdiki daha ağır oldu...
Ekmeğe bir zam daha! Önce 240 grama indi şimdi de fiyatı artı
Ekmeğe bir zam daha! Önce 240 grama indi şimdi de fiyatı artı
Yeni yılla birlikte zamlanmıştı! Sigaraya indirim geldi, işte yeni fiyatlar
Yeni yılla birlikte zamlanmıştı! Sigaraya indirim geldi, işte yeni fiyatlar
Cihat Yaycı Paşa o bölgeyi işaret etti: Türkiye’nin en az 550 yıllık ihtiyacını karşılıyor
Cihat Yaycı Paşa o bölgeyi işaret etti: Türkiye’nin en az 550 yıllık ihtiyacını karşılıyor
Yüzü günden güne eriyor! Öyle bir hastalığa yakalandığı ki...
Yüzü günden güne eriyor! Öyle bir hastalığa yakalandığı ki...
AK Parti'de yeni istifalar! Bir isim daha duyurdu
AK Parti'de yeni istifalar! Bir isim daha duyurdu
İspanya Süper Kupası finalistleri belli oldu Suudi Arabistan'da El Classico heyecanı
İspanya Süper Kupası finalistleri belli oldu Suudi Arabistan'da El Classico heyecanı