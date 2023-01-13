BIST 5.039
DOLAR 18,79
EURO 20,36
ALTIN 1.150,24
HABER /  MEDYA

Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok iddia! Devlet Halk TV'nin lisansını iptal edecek!

Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok iddia! Devlet Halk TV'nin lisansını iptal edecek!

Canlı yayındaki 's.kiyo' tezahüratı nedeniyle Beyaz TV'ye ceza verilen Rasim Ozan Kütahyalı'dan (ROK) medya dünyasıyla ilgili yok iddia. ROK, 'DEVLET'in, Halk TV'nin lisansını iptal ederek kapatacağını yazdı...

Abone ol

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, RTÜK tarafından Beyaz TV'deki programa kendisinin yaqmış olduğu 's.kiyo' tezahüratı için kesilen cezaya ilişkin olarak, "Devlet, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici” olarak kullanıyor" iddiasında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Kütahyalı, "Devlet, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici' olarak kullanıyor. Devlet tarafından satın alınmış 'muhalif' maaşlı memur yani CAŞ bu tezgahı muhalefet tabanına yediriyor! Satılık muhalif bol oldukça Devlet’in işi kolay" diye yazdı.

CAŞ dediği isim RTÜK üyesi mi?

Medya kulislerinde, Kütahyalı'nın 'CAŞ' olarak bahsettiği kişinin İlhan Taşçı olduğu konuşuluyor. İlhan Taşçı, ROK'un küfürlü sözlerini RTÜK gündemine getirerek ceza çıkmasına ön ayak olmuştu. ROK ve Taşçı karşılıkla atışmanın ardından mahkemelik olmuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bidonları hazırlayın! Bu ilçelerde uzun süreli su kesintileri olacak
Bidonları hazırlayın! Bu ilçelerde uzun süreli su kesintileri olacak
DİAYDER Davası'nda flaş gelişme! Dernek Başkanı Ekrem Baran tahliye edildi, tutuklu sanık kalmadı
DİAYDER Davası'nda flaş gelişme! Dernek Başkanı Ekrem Baran tahliye edildi, tutuklu sanık kalmadı
Madde bağımlılığı ilacı liste dışı kaldı hastalar tedavisiz bırakıldı denildi gerçek ortaya çıktı
Madde bağımlılığı ilacı liste dışı kaldı hastalar tedavisiz bırakıldı denildi gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe istedi olmadı, Başakşehir yıldız golcü transferini bitiriyor!
Fenerbahçe istedi olmadı, Başakşehir yıldız golcü transferini bitiriyor!
Sözleşmelilere kadro teklifi Meclis'te! 28 Kasım 2022 şartı geldi! EYT için tarih beklemeyin...
Sözleşmelilere kadro teklifi Meclis'te! 28 Kasım 2022 şartı geldi! EYT için tarih beklemeyin...
Şehirlerarası otobüs bilet fiyatları için flaş karar! Zam gelecek mi?
Şehirlerarası otobüs bilet fiyatları için flaş karar! Zam gelecek mi?
Bu ne özgüven böyle! Ali Babacan: Aday olursam hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim
Bu ne özgüven böyle! Ali Babacan: Aday olursam hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim
Denizi kirleten gemi bu kadarına pes dedirtti! İki günde ikinci ceza; Şimdiki daha ağır oldu...
Denizi kirleten gemi bu kadarına pes dedirtti! İki günde ikinci ceza; Şimdiki daha ağır oldu...
Ekmeğe bir zam daha! Önce 240 grama indi şimdi de fiyatı artı
Ekmeğe bir zam daha! Önce 240 grama indi şimdi de fiyatı artı
Yeni yılla birlikte zamlanmıştı! Sigaraya indirim geldi, işte yeni fiyatlar
Yeni yılla birlikte zamlanmıştı! Sigaraya indirim geldi, işte yeni fiyatlar
Cihat Yaycı Paşa o bölgeyi işaret etti: Türkiye’nin en az 550 yıllık ihtiyacını karşılıyor
Cihat Yaycı Paşa o bölgeyi işaret etti: Türkiye’nin en az 550 yıllık ihtiyacını karşılıyor
Yüzü günden güne eriyor! Öyle bir hastalığa yakalandığı ki...
Yüzü günden güne eriyor! Öyle bir hastalığa yakalandığı ki...