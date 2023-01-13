Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok iddia! Devlet Halk TV'nin lisansını iptal edecek!

Canlı yayındaki 's.kiyo' tezahüratı nedeniyle Beyaz TV'ye ceza verilen Rasim Ozan Kütahyalı'dan (ROK) medya dünyasıyla ilgili yok iddia. ROK, 'DEVLET'in, Halk TV'nin lisansını iptal ederek kapatacağını yazdı...

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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, RTÜK tarafından Beyaz TV'deki programa kendisinin yaqmış olduğu 's.kiyo' tezahüratı için kesilen cezaya ilişkin olarak, "Devlet, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici” olarak kullanıyor" iddiasında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Kütahyalı, "Devlet, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici' olarak kullanıyor. Devlet tarafından satın alınmış 'muhalif' maaşlı memur yani CAŞ bu tezgahı muhalefet tabanına yediriyor! Satılık muhalif bol oldukça Devlet’in işi kolay" diye yazdı.

CAŞ dediği isim RTÜK üyesi mi?

Medya kulislerinde, Kütahyalı'nın 'CAŞ' olarak bahsettiği kişinin İlhan Taşçı olduğu konuşuluyor. İlhan Taşçı, ROK'un küfürlü sözlerini RTÜK gündemine getirerek ceza çıkmasına ön ayak olmuştu. ROK ve Taşçı karşılıkla atışmanın ardından mahkemelik olmuştu.