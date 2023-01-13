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Kocaeli'de katledilen genç kadın toprağa kavuşmak için 22 gün bekledi

Kocaeli'de katledilen genç kadın toprağa kavuşmak için 22 gün bekledi

KOCAELİ'de 35 yaşındaki Kıymet Budak eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı koca yine aynı bahaneye sığındı. Aldatıldığından şüphelendiği için cinayeti gerçekleştirdiğini söyledi. Koca tutuklanarak cezaevine gönderilirken cenazesi 22 gündür kimse tarafından alınmayan kadın için son görevi belediye yerine getirdi. Kıymet Budak günler sonra toprağa verildi.

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Olay, 23 Aralık 2022 tarihinde Halıdere Körfez Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Kıymet Budak (35), eşi Ş.B. tarafından restoranın bahçesinde silahla vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kıymet Budak’ı öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Ş.B. ise kısa sürede yakalandı. Katil koca emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenmiş

Tutuklanan Ş.B. ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, olay günü konuşmak için bir araya geldiklerini ve öfkelenerek Kıymet Budak'a ateş ettiğini söyledi. İran uyruklu genç kadının geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Günlerce cenazesi teslim alınmadı

Kıymet Budak’ın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından günlerce teslim alınmadığı için dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Mezarlığı'nda defnedildi. Defin sürecini Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü öğrenildi.

"Kimsesiz gibi de defnetmiyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Zafer Sevil, kimsesiz olarak toprağa verilen Kıymet Budak'ın defin sürecini anlattı. Sevil, "Geçtiğimiz günlerde menfur bir olayda vefat eden İran uyruklu Türk vatandaşı Kıymet Budak’ın, 15 gün resmi bekleme süresinden sonra emniyet güçlerinin nezaretinde, savcının talimatı ve izniyle defnini gerçekleştirdik. 15 gün bekleme süresi içerisinde cenazemizin herhangi bir yakını çıkmazsa savcının talimatıyla bu cenazeleri belediye olarak biz defnediyoruz. Eğer Müslüman ise İslami usullere göre yıkanmasını ve kefenlemesini yapıyoruz. Ardından cenaze namazını arkadaşlarla beraber kılıyoruz. Kimsesiz gibi de defnetmiyoruz" dedi.

"Kayıtlarımızdan bulabilirler"

Aile bireylerinin kayıtlardan mezar yerini bulabileceğini söyleyen Zafer Sevil, "Yarın bir gün yakını çıktığında bizim kayıtlarımızdan bulabilirler. Yakını geldiğinde eğer kimlik bilgileri eşleşirse mezar tapusunu ona veriyoruz. Nakli talep edilirse, resmi işlemlerin ardından uygun görülürse nakli yapılıyor" diye konuştu.

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