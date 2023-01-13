EYT'de hesaplar değişti takvim karıştı AK Partili Elitaş 'bizden tarih istemeyin' dedi

EYT düzenlemesinin ne zaman yasalayacağı merak konusu olurken dikkat çeken açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, "Ocakta iki haftalık çalışma imkanı kaldı. EYT düzenlemesi henüz bize gelmedi, bize geldikten sonra da 10 günlük bir süre gerekir. Bizden bir tarih istemeyin." dedi.

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Milyonların beklediği EYT düzenlemesinde gözler TBMM'ye çevrildi. Emekli olmayı bekleyenler kanun teklifinin ocak ayında yasalaşmasını beklerken beklenmedik bir haber geldi.

Ocak ayında yasanın çıkması zorlaştı

Çalışma Bakanlığının hazırladığı EYT düzenlemesinin henüz Meclis'e gelmediği ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro müjdesinin ayrıntılarını açıklarken EYT'lilerle ilgili de konuştu.

EYT düzenlemesi şubat ayına kalıyor sinyali

Elitaş, "Ocakta iki haftalık çalışma imkanı kaldı. EYT düzenlemesi henüz bize gelmedi, bize geldikten sonra da 10 günlük bir süre gerekir. Bizden bir tarih istemeyin. Bazen yeter sayı bulunamıyor. Muhalefet tıkayabiliyor. Yok saydırıyor. Onun için bir süre vermemiz mümkün değil. Bu konuda söz vermemiz mümkün değil." dedi.