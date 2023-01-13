İmamoğlu'nun avukatları başvurdu! HSK önünde 'Hüseyin Zengin' çağrısı

Ekrem İmamoğlu'nun 'ahmak' davasına bakan hakim Hüseyin Zengin karar aşamasındayken aniden Samsun'a atandı yerine başkası getirildi. Hakimin İmamoğlu'na ceza verilmesi telkinini kabul etmeyince ‘sürüldüğü' iddiası kamuoyunda geniş yer tuttu. İmamoğlu'nun avukatları, söz konusu iddiaların incelenmesi talebiyle HSK'ya başvuru yaptı.

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CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde açıklamalarda bulundu. "Samsun'a sürülen hakim" iddiasının araştırılması istendi.

HSK önünde çağrı: Görevinizi yapın

Günaydın, "HSK'nın aslında kamuoyuna yansıyan bu iddiaları resen soruşturma ve araştırma yükümlülüğü vardı. Ancak bu güne kadar yapmadı. Biz şimdi HSK'ya Ekrem İmamoğlu'nun avukatları olarak dilekçe vererek HSK'yı görevini yapmaya davet ediyoruz. Baskı gördüğü iddia edilen hâkimle ilgili soruşturma ve inceleme açın" dedi.

İlk hakim görevden alındı Samsun'a atandı

Gazeteci Barış Terkoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası çıkan davaya bakan ilk hakim Hüseyin Zengin görevden alınarak Samsun'a atandığını ortaya çıkarmıştı.

Barış Terkoğlu, Hüseyin Zengin’in İmamoğlu’na ceza verilmesi telkini kabul etmeyince ‘sürüldüğünü’ yazmıştı. İddialara Zengin tarafından yalanlama gelmemişti.

"Ceza verirsen yukarısı hazır"

Terkoğlu geçtiğimiz haftaki yazısında da Zengin’in süreçle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun olası incelemesine karşılık hazırlık yaptığını yazmıştı. Terkoğlu ayrıca Zengin’e Anadolu adliyesi başsavcısının ”Ceza verirsen yukarısı hazır, sorun yaşamayacaksın” dediğini de iddia etmişti.

Sürülen hakim hükmün açıklamasını erteleyecekti

Terkoğlu yazısında Zengin'in "İmamoğlu hakkında asgari sınırdan ceza verip hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim, hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı” dediğini aktarmıştı.