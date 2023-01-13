BIST 5.066
DOLAR 18,79
EURO 20,38
ALTIN 1.150,35

Ezel'in 'Eyşan'ı Cansu Dere hastaneye kaldırıldı! Yüzü gözü bembeyaz ilk teşhis konuldu

|
Ezel'in 'Eyşan'ı Cansu Dere hastaneye kaldırıldı! Yüzü gözü bembeyaz ilk teşhis konuldu

Bir süre önce final yapan Sadakatsiz dizisinde 'Asya'yı, efsane dizi Ezel'de 'Eyşan'ı canlandıran Cansu Dere hastanelik oldu. Uçak yolculuğu yapmak üzereyken fenalaşan Cansu Dere'ye hastanede ilk teşhis konuldu.

Ezel'in 'Eyşan'ı Cansu Dere hastaneye kaldırıldı! Yüzü gözü bembeyaz ilk teşhis konuldu

İspanya'nın "ulusal kültürel değerleri" arasında bulunan Torvizcon köyünün yerel bayramı nedeniyle 2014'ten bu yana verilen "Altın Üzüm Bağı Ödülleri"nin bu yıl 8'incisi düzenlenecek.

115
Ezel'in 'Eyşan'ı Cansu Dere hastaneye kaldırıldı! Yüzü gözü bembeyaz ilk teşhis konuldu

Başarılı oyuncu Cansu Dere eski rol arkadaşı Melis Sezen'le bu törende ödül almak için İspanya'ya gitmeye hazırlanıyordu. 

215
Ezel'in 'Eyşan'ı Cansu Dere hastaneye kaldırıldı! Yüzü gözü bembeyaz ilk teşhis konuldu

Cansu Dere, İspanya'ya giden uçağın kalkmasına dakikalar kala rahatsızlandı.

315
Ezel'in 'Eyşan'ı Cansu Dere hastaneye kaldırıldı! Yüzü gözü bembeyaz ilk teşhis konuldu

Ünlü oyuncu rahatsızlığı sebebiyle seyahatini iptal etmek zorunda kaldı.

415