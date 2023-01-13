Ezel'in 'Eyşan'ı Cansu Dere hastaneye kaldırıldı! Yüzü gözü bembeyaz ilk teşhis konuldu
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Bir süre önce final yapan Sadakatsiz dizisinde 'Asya'yı, efsane dizi Ezel'de 'Eyşan'ı canlandıran Cansu Dere hastanelik oldu. Uçak yolculuğu yapmak üzereyken fenalaşan Cansu Dere'ye hastanede ilk teşhis konuldu.
İspanya'nın "ulusal kültürel değerleri" arasında bulunan Torvizcon köyünün yerel bayramı nedeniyle 2014'ten bu yana verilen "Altın Üzüm Bağı Ödülleri"nin bu yıl 8'incisi düzenlenecek.
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Başarılı oyuncu Cansu Dere eski rol arkadaşı Melis Sezen'le bu törende ödül almak için İspanya'ya gitmeye hazırlanıyordu.
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Cansu Dere, İspanya'ya giden uçağın kalkmasına dakikalar kala rahatsızlandı.
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Ünlü oyuncu rahatsızlığı sebebiyle seyahatini iptal etmek zorunda kaldı.
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