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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken af açıklaması: Birçok başlıkta af gündemimizde

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken af açıklaması: Birçok başlıkta af gündemimizde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından aflara ilişkin açıklama yaptı. Birçok affın gündeminde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak” dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, ehliyetten denklik aflarına kadar birçok başlıkta affın gündemlerinde olduğunu belirterek açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “af” açıklaması yaptı. Seçimin sonrasını işaret eden CHP lideri, “6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur” dedi ve şöyle devam etti:

“Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.” 

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