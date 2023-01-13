Bakan Nebati'nin imzasıyla yayımlandı! Kıdem tazminatı tavanı değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını 19 bin 982,83 TL olarak belirledi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mali ve sosyal haklara ilişkin genelgesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yayımlandı.

Habertürk'ün haberine göre; 2022 yılı temmuz – aralık döneminde 15 bin 371 TL olan kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 19 bin 982,83 TL olarak uygulanacak.

İş Kanunu’na göre, kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Aynı işyerindeki her bir yıllık hizmete karşılık 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor.