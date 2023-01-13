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Bakanlık genelge yayımladı duyurdu! İşte yeni bedelli askerlik ücreti

Bakanlık genelge yayımladı duyurdu! İşte yeni bedelli askerlik ücreti

Ocak ayı memur zamlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

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Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Kıdem tazminatı da belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.

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