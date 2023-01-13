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İYİ Parti’den, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonlarına kınama

İYİ Parti’den, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonlarına kınama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsveç’te yaşanan terör örgütü PKK/YPG provokasyonlarını kınadı.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçisi bir grup, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemler gerçekleştirmişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise gerçekleştirilen eylemleri sosyal medya üzerinden kınadı. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Terör örgütü ve uzantılarının İsveç'te gerçekleştirdiği ve ülkemiz adına asla kabul edemeyeceğimiz provokasyonu kınıyoruz. İsveç makamlarını bu konuda gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. İYİ Parti olarak terör örgütlerinin karşısında kararlılıkla durmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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