Gram gram çaldılar kimse fark etmedi! Değeri şoke etti önce göz hapsine alıp...

Kuyumcukent’te iki şahıs, çalıştığı atölyeden 3 ay içerisinde 3 milyon değerinde altın çaldı. Güvenlik kameralarından hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Olay, Kuyumcukent’te bir altın atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Sipahi, şüphelendiği Ö.U. ve H.S. isimli çalışanlarını takibe aldı.

İşletmeci Sipahi, şüphelendiği elemanlarının ilk olarak büyük bir miktar çaldığı daha sonra 300 ve 400 gram arası çaldığını tespit etti. Ocak ayında şahısları suçüstü yakalayan işletmeci, 2 çalışanını polis ekiplerine teslim etti. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Ö.U 6 yıl, H.S. ise çırak olarak 6 aydır iş yerinde çalıştığı öğrenildi.

İşletme sahibi Ertan Sipahi, “Biz Ekim ayında kasa hesabı yaptığımızda bayağı bir açığımız olduğunu fark ettik. Araştırma yapınca fazla harcamalar olduğu gördüm. Atölyede çalışan dört çalışanımla şüphelendiğim iki çalışanımı göz hapsine aldık. Kasım ve Aralık ayında yaptığımız kasa sayımlarında miktar daha da yükseldi. Aynı zamanda harcamaları da artmaya başladı. Kendisine sorduğumuzda hayvan aldığını hayvanlardan para geldiğini söyledi. Daha sonra çırak olarak çalışan kişiyi de yönlendirdiğini fark ettim” dedi.

Sipahi “Yeni yıla girdikten sonra iki gün öncede kameralarda tespit edince yakalandı. Küçük olan çalışan itiraf etti ama büyük olan çalışan itiraf etmiyor. Toplam zararımız 3 milyon TL’ye yakın. İlk etapta büyük miktar daha sonra 300 gram 400 gram çalıyor. Toplamda 3 milyon TL yapıyor” şeklinde konuştu.