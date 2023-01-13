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Valilik duyurdu! 15 gün boyunca yasaklandı

Valilik duyurdu! 15 gün boyunca yasaklandı

Hakkari Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

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Hakkari'de yapılacak bazı eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "14.01.2023 tarihi saat 00.01’den 28.01.2023 tarihi saat 23.59’a kadar on beş (15) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları; ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası; dilek feneri/balon uçurtmak, dron, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri; kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler; meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.

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