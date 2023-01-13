Ankara'da dolmuş ücretlerine zam geldi! En kısa mesafe 10 TL oldu

ANKARA'da otobüs ve metro ücretlerine gelen zammın ardından dolmuş ücretlerine de zam geldi. Yeni zamla birlikte Ankara'da en yakın mesafe 7 liradan 10 liraya çıktı. Belediye otobüslerinde de tam bilet 9.6, öğrenci bileti ise 4.5 TL olmuştu.

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Başkent Ankara'da belediye otobüsü, metro ve tarmvay ücretlerinden sonra dolmuşlara da zam geldi. Türkiye Şoförler ve Otomobiller Federasyonu (TŞOF), Ankara’da dolmuşçuların istediği zam talebini onayladı. Başkent’te 7 TL olan kısa mesafe dolmuş ücreti 10 TL’ye, öğrenci ücreti ise 4,5 TL’den 6 liraya yükseltildi. Otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli tam bilet 9,5 TL, öğrenci bileti ise 4,75 TL olarak uygulanacak. 90 TL tutarındaki öğrenci abonmanı ise aylık 140 TL'ye yükseldi. Zamlı tarife 15 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

En yakın mesafe 10 lira oldu!

TŞOF, Ankara'da minibüsçülerin beklediği zammı onayladı. Buna göre Kızılay Dikmen dolmuş fiyatı 10 TL olurken, Ulus Sincan Fatih hattında uzun mesafe dolmuş ücreti 12 TL olarak belirlendi.

Öğrenci dolmuş ücreti 6 TL'ye çıktı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak uygulanan indirimli öğrenci bileti fiyatı ise 4,50 liradan 6 liraya yükseltildi. Zamlı fiyatlar 15 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Otobüs, metro, tramvay ücretlerine zam

Pazartesi günü de Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki otobüs, metro ve tramvay ücretlerine zam yapılmıştı. 15 Ocak'tan itibaren tam bilet 9,5 TL, öğrenci bileti ise 4,75 TL olarak uygulanacak. 90 TL tutarındaki öğrenci abonmanı ise aylık 140 TL'ye yükseldi.