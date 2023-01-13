Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Gram gram çaldılar kimse fark etmedi! Değeri şoke etti önce göz hapsine alıp...

Ankara'da dolmuş ücretlerine zam geldi! En kısa mesafe 10 TL oldu

FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu! Elebaşı Gülen demiş: Her ile bir peygamber...