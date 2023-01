Eskişehir'de vahşet Tuğçe'nin katili ucuz kurtuluyor! Anne kahroldu, müftü çileden çıktı

Cenazeye çok sayıda kişi katıldı

Tuğçe Can’ın cenazesine annesi Emine Can, babası Bekir Can, ikiz kardeşi Tuğba Can, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, aile yakınları, arkadaşları, Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.