Eskişehir'de vahşet Tuğçe'nin katili ucuz kurtuluyor! Anne kahroldu, müftü çileden çıktı
25 yaşındaki Tuğçe Can cinayeti Eskişehir'i sarstı. Genç kadın 1 buçuk aylık sevgilisi tarafından vahşice öldürüldü. Bugün Tuğçe Can için düzenlenen cenaze töreninde anne ve ikiz kardeşi kahroldu. Tuğçe'nin tabutuna gelinlik örtüldü... Öte yandan Katil zanlısı Onur K. yakalandı ama vahşetten ucuz kurtulabilir!
Dün sabah saatlerinde Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’taki evinden çıktığı esnada apartman kapısında 1 buçuk aylık sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki Tuğçe Can, hayatını kaybetti.
Sırtından defalarca bıçakladı sonra da!
Cani sevgili defalarca sırtından bıçakladığı Tuğçe'nin boğazını keserek olay yerinden kaçtı.
Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen Tuğçe Can’ın cenazesi, Çamlıca Mahallesi’nde bulunan Birlik Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Asri Mezarlığı’na defnedildi.
Cenazeye çok sayıda kişi katıldı
Tuğçe Can’ın cenazesine annesi Emine Can, babası Bekir Can, ikiz kardeşi Tuğba Can, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, aile yakınları, arkadaşları, Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.