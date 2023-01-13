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Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı çocukları gözyaşlarına boğuldu

Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı çocukları gözyaşlarına boğuldu

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının çocukları Furkan ve Kutsal Çaçan cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazına siyaset ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

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Türk Halk Müziğinin sanatçısı Burhan Çaçan dün Florya’daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Çaçan için bugün öğle namazına müteakip Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına sevenlerinin yanı sıra; TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve daha pek çok siyasetçi ile sanat camiasından Nuri Alço, Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan gibi birçok isim katıldı.

Yoğun kalabalığın oluştuğu cenaze töreninde Çaçan’ın oğulları Kutsal Çaçan ve Furkan Çaçan babaları için son görevi yerine getirirken duygu dolu anlar yaşadı. Burhan Çaçan için kılınan cenaze namazı sonrası naaşı defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı’na götürüldü.

Selami Şahin: Onunla çok anılarımız var 

Burhan Çaçan’la çok eski dost olduklarını söyleyen Selami Şahin; “Çok eski dostum, birlikte çok anılarımız var. Çok erken yaşta gitti. Biz çok buluşuyorduk, birlikte geziyorduk, yemek yiyorduk. Benden beste okudu, onunla anılarımız çok var. Kalbi yüreği güzel insan. Allah rahmet eylesin” dedi.

Burhan Çaçan’la iyi kötü günde birçok anısının olduğunu söyleyen Ahmet Selçuk İlkan; “Çok anılarımız var. Yıllar yılı Unkapanı’nda hep birlikteydik. Albüm yaparken, şarkılarını hazırlarken saatler boyu birlikte olduğumuz anılarımız çoktu. Acılı, kederli, neşeli günlerinde hep birlikte olmuşuzdur. Ama böyle bir son durakta buluşmak gerçekten çok acı. Ailesine sabır ve metanet diliyorum. O aslında şarkılarıyla hep içimizde yaşayacak, çok erken kaybettik hepimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

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