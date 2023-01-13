Fenerbahçe'den transfer atağı! İki yıldız birden geliyor: İstanbul'da görüşme yapıldı

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlamasıyla transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Samet Akaydın'ı renklerine bağladıktan sonra iki yıldız isim Oosterwolde ve Haji Wright için mesailere başladı.

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En son Samet Akaydın'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Oosterwolde ve Haji Wright için de transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı Lacivertliler, bir süredir transferi için yoğun uğraş verdiği Parma’nın 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright için alarma geçti.

10 Milyon Euro'yu aşağı çekmeye çalışıyor

Çizme ekibinin 10 Milyon Euro’ya yakın bir bonservis bedeli talep ettiği, Oosterwolde için rakamı aşağılara çekmeye çalışan sarı-lacivertli yöneticiler, Parma'yı daha cüzi bir rakama ikna etmek için mesai harcıyor.

İtalyan temsilcisinin uygun koşulların oluşması durumunda 21 yaşındaki Hollandalı'nın takımdan ayrılmasına izin verebileceği kaydedilirken oyuncunun transfermarkt verilerinde güncel piyasa değeri 2 Milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haji Wright için İstanbul'da görüşme yapıldı

Diğer yandan Joao Pedro’nun sakatlığı, Enner Valencia’nın ise bir süredir formadan uzak kalması nedeniyle hücum hattına kalitesinden taviz vermeyecek bir golcü transferi peşinde olan Fenerbahçe, bu doğrultuda listede yer alan Haji Wright için İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı lacivertli yönetimin, Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile oyuncunun transferi konusunda İstanbul’da bir araya geldiği ve kısa süre içinde yeni bir görüşme kararı daha alındığı öğrenildi.