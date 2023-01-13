BIST 4.975
DOLAR 18,79
EURO 20,28
ALTIN 1.147,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'e kara duman çöktü! Hava kirliliği alarm veriyor; nefes almak zorlaştı

İzmir'e kara duman çöktü! Hava kirliliği alarm veriyor; nefes almak zorlaştı

İZMİR'de, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde özellikle akşam ve gece saatlerinde soba nedeniyle bacalardan yükselen dumanlar, hava kirliliğine neden oldu. İzmir'e adeta çöken kara duman, gözle görülür derecede arttı, kimi zaman nefes almayı zorlaştırdı.

Abone ol

Ege Bölgesi, ocak ayı başından itibaren hava kirliliğiyle karşı karşıya kaldı. 

İzmir’de de havaların soğumasıyla birlikte artan soba kullanımı ve kalitesiz kömür yakılması hava kirliliği problemini artırdı.

Özellikle akşam saatlerinde bir sis bulutu gibi İzmir’in üzerini kaplayan duman, kameralar tarafından da net bir şekilde görüntülendi.

Zaman zaman ise nefes almak bile zorlaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan edinilen bilgiye göre, İzmir’de hava kalitesinin ‘hassas’ kategorisinde seyrettiği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eskişehir'de vahşet Tuğçe'nin katili ucuz kurtuluyor! Anne kahroldu, müftü çileden çıktı
Foto Galeri Eskişehir'de vahşet Tuğçe'nin katili ucuz kurtuluyor! Anne kahroldu, müftü çileden çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Soba faciasında yürekleri sızlatan veda: Annesine, tabutunu öperek veda etti!
Soba faciasında yürekleri sızlatan veda: Annesine, tabutunu öperek veda etti!
Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'e zam yok! Emekli milletvekili maaşına 33 bin lira zam
Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'e zam yok! Emekli milletvekili maaşına 33 bin lira zam
Fenerbahçe'den transfer atağı! İki yıldız birden geliyor: İstanbul'da görüşme yapıldı
Fenerbahçe'den transfer atağı! İki yıldız birden geliyor: İstanbul'da görüşme yapıldı
Erdoğan Rami Kütüphanesi'ni açtı müjdeleri sıraladı! Her gün hizmet verecek
Erdoğan Rami Kütüphanesi'ni açtı müjdeleri sıraladı! Her gün hizmet verecek
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Tamamen kontrol altında
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Tamamen kontrol altında
Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı çocukları gözyaşlarına boğuldu
Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı çocukları gözyaşlarına boğuldu
Yalı Çapkını dizisinde senaryo krizi patlak verdi! Ünlü oyuncu kovuldu: "Reytingler çakılır"
Yalı Çapkını dizisinde senaryo krizi patlak verdi! Ünlü oyuncu kovuldu: "Reytingler çakılır"
Erdoğan'ın maketini asmışlardı! İsveç Başbakanı, alçak hareketle ilgili ilk kez konuştu
Erdoğan'ın maketini asmışlardı! İsveç Başbakanı, alçak hareketle ilgili ilk kez konuştu
Ticaret Bakanlığı çimentodaki fiyat artışları için devrede
Ticaret Bakanlığı çimentodaki fiyat artışları için devrede
Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
İYİ Parti’den, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonlarına kınama
İYİ Parti’den, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonlarına kınama
Küçükken anneannesine söylemiş büyüdü dediğini yaptı
Küçükken anneannesine söylemiş büyüdü dediğini yaptı