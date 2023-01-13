Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'e zam yok! Emekli milletvekili maaşına 33 bin lira zam

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam emeklileri isyan ettirirken, emekli milletvekili maaşlarına 33 bin lira birden zam geldi. Emekli cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'in emekli maaşlarına ise zam yapılmadı...

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Emekli ve memura yüzde 30 zam memnuniyetsizlik yaratırken, emekliye yapılan zam, emekli milletvekili maaşlarına yapılan zammın yanında devede kulak bile kalmadı. Geçen yılın ocak ayından bu yılın ocak ayına kadar geçen son bir yılda milletvekili emeklisine 33 bin 110 lira, en düşük işçi emeklisine ise 3 bin lira zam yapıldı. Vekil emeklisine verilen zam tutarı vatandaş emekliye verilen zammın tam 11 katı oldu.

Emekli milletvekili maaşı 51 bin 970 lira

Geçen yılın ocak ayında 18 bin 860 lira olan aylıkları geçen temmuzda memur katsayısına bağlanarak 39 bin 977 liraya çıkarılan emekli vekillerin aylığı ise 51 bin 970 lira oldu. Son bir yılda milletvekili emeklilerine yapılan zam yüzde 176'yı buldu.

Halen vekillik yapan emekli vekil yaşadı

Halen hem milletvekilliği yapan hem de emekli milletvekili olanların aylık geliri ise 125 bin 349 liraya çıktı. Böylece yeni zamlarla birlikte, son 1 yılda milletvekillerine 33 bin 542 TL, milletvekili emeklilerine 33 bin 110 TL zam yapılmış oldu.

Emekli TBM Başkanı ve Başbakan maaşları

Yüzde 30'luk zamla emekli TBMM başkanları ile emekli başbakanların aylığı 43 bin 715 liradan 56 bin 830 liraya, emekli cumhurbaşkanı yardımcılarıyla emekli bakanların aylığı da 39 bin 977 liradan 51 bin 970 liraya yükseldi.

Emekliye bir yılda 3 bin TL zam geldi

Yeni zamlarla birlikte, son 1 yılda milletvekillerine 33 bin 542 TL, milletvekili emeklilerine 33 bin 110 TL zam yapılırken en düşük işçi emeklilerinin aylığına 3 bin TL, en düşük memur emeklilerinin aylığına da 3 bin 465 lira zam yapıldı.

A. Necdet Sezer ve Abdullah Gül'e zam yok

Cumhurbaşkanı maaşına endeksli olarak belirlendiği için Cumhurbaşkanı'yla birlikte emekli cumhurbaşkanlarının maaşına da bu yıl zam yapılmayacak. Bu nedenle eski cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer ile Abdullah Gül, bu yıl da 41 bin 912 lira maaş alacak.