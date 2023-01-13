Manchester United cephesinden Weghorst açıklaması

Manchester United menajeri Erik Ten Hag, transferi gündemde olan Wout Weghorst ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Hollandalı yıldız Wout Weghorst, geçtiğimiz gün Beşiktaş'la yollarını ayırarak özel uçakla İngiltere'nin yolunu tutmuştu.

Manchester United menajeri Erik Ten Hag, transferi gündemde olan Hollandalı golcü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Manchester karşısında oynamayacak"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Man Utd menajeri Ten Hag, "Weghorst'u transfer etmeye çok yakınız ancak o, Manchester City karşısında forma giyemeyecek" dedi.

Premier Lig'de Manchester derbisinde karşılaşacak iki ekip, yarın saat 15:30'da Old Trafford Stadı'nda kozlarını paylaşacak.