Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar ile anlaştı

Wout weghorst'un ayrılığı sonrası oluşacak golcü boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı.Abone ol
Sezon başında Burnley'den kiralanan Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olması sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, eski forveti Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.
2.5+1 yıllık sözleşme
Siyah-beyazlılar, Al-Nassr'dan ayrılması beklenen Kamerunlu futbolcuyla anlaşma sağladı. Beşiktaş, prosedürlerin halledilmesi durumunda Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kayserispor maçına yetiştirilecek
Vincent Aboubakar'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile oynanacak maça yetiştirilmesi planlanıyor.
Aboubakar, 2016/2017 ve 2020/2021 sezonlarında da Beşiktaş'ta forma giymişti.