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Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar ile anlaştı

Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar ile anlaştı

Wout weghorst'un ayrılığı sonrası oluşacak golcü boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı.

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Sezon başında Burnley'den kiralanan Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olması sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, eski forveti Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.

2.5+1 yıllık sözleşme

Siyah-beyazlılar, Al-Nassr'dan ayrılması beklenen Kamerunlu futbolcuyla anlaşma sağladı. Beşiktaş, prosedürlerin halledilmesi durumunda Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kayserispor maçına yetiştirilecek

Vincent Aboubakar'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile oynanacak maça yetiştirilmesi planlanıyor.

Aboubakar, 2016/2017 ve 2020/2021 sezonlarında da Beşiktaş'ta forma giymişti.

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