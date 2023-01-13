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Cinsel istismar suçundan aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cinsel istismar suçundan aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı

BARTIN’da çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunun şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bir istihbaratı değerlendirdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.A (58) yakalandı.  Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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