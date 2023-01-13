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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki terör gösterisine tepki: Sadece kınayarak kaçamazlar!

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki terör gösterisine tepki: Sadece kınayarak kaçamazlar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te terör örgütü PKK tarafından yapılan gösteriye tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Nefret suçu içeren bir eylemdir. Sadece kınayarak kaçamazlar, sorumlulukları var" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Bakan Çavuşoğlu, İsveç'teki gösteriye tepki göstererek "Bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylem. İsveç’in sorumluluğu var. Bu sorumluluktan kaçamazlar. Üçlü ahidname son derece açık. Biz ne fazlasını istiyoruz ne eksiğini istiyoruz. Hangi konuda mutabık kaldıysak onun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"İtalya her zaman Türkiye'nin AB ile ilişkilerine en güçlü destek veren ülke olmuştur. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz.

Balkanlar'daki durumu ve Libya'daki durumu ele aldık. İtalya ile işbirliğimizi daha da artıracağız.

Ukrayna savaşı ile ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdim. Kendisinin de bizim üstlendiğimiz role büyük destekleri var.

Yasa dışı göçle mücadele

Düzensiz göç problemi önümüzdeki süreçte artarak devam edecek. Tek başına bir ülkenin ya da örgütün üstesinden gelebileceği bir sorun değildir. Bu yüzden işbirliği şart.

Bunun birçok boyutu var. Her boyutu ile önyargısız olarak ilgilenip politikalar üretmemiz gerekiyor. Biz göç konusuna bölgesel olarak bakmıyoruz. Göçün kaynağındaki ülkelerdeki sorunlara da bakmamız gerekiyor. Şu anda 100 milyondan fazla ülkesini terk etmiş insan var. Göç konusu giderek karmaşıklaşıyor. Bu nedenle iş birliği yapmamız şart.

İsveç'teki provokasyona tepki

İsveç'te PKK/YPG'nin başka bir provokasyonunu gördük. hangi açıdan bakarsanız bakın bu İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir şey. İsveç terörle mücadele yasasını değiştirdi ancak buna bile gerek yok çünkü bu bir nefret suçu.

Bu eylem şehrin merkezinde, belediyenin önünde gerçekleşti. İsveç'in burada sorumluluğu var. Sadece kınayarak bundan kaçamazlar. 3'lü ahitname gayet açık. Neleri gerçekleştirmişler gayet net. Hangi konuda mutabık kaldıysak onun yerine getirilmesini istiyoruz.

Terör örgütünün oradaki mevcudiyeti ve faaliyetleri devam ediyor. Terör örgütünü destekleyici faaliyetler de devam ediyor. İsveç bunları engelleme taahhüdünde bulundu.

Açık bir gerçek var. Terör örgütü ve yandaşları İsveç'in NATO'ya üye olmasını engellemek istiyor.

NATO genel sekreterinin bir teklifi oldu. 3'lü toplantının 3'sü Brüksel'de olsun diye. Bu toplantıyı Brüksel'de gerçekleştirebiliriz Onlar da hangi maddelerin gerçekleşip hangilerinin gerçekleşmediğini görürler.

ABD'ye YPG tepkisi

ABD ziyaretinde sadece F-16 ve yaptırımlar konuşulmayacak, ilişkimizi ilgilendiren tüm konuları ele alacağız. Elbette Suriye'yi de ele alacağız. Çünkü ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine desteğini sürdürüyor. Bu bizim için bir tehdittir. Rusya da aynı şekilde bu konuda verdiği sözü tutmuyor.

İsrail'le resmi ilişkiler

İlişkileri devam ettirmek demek İsrail’in illegal yerleşimlerini desteklemek değildir. Filistin halklarının haklarını yok saymak değildir. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor."

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