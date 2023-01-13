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İsveç gazetesi, teröristin açıklamalarını manşetine taşıdı

İsveç gazetesi, teröristin açıklamalarını manşetine taşıdı

İsveç gazetesi Aftonbladet, terör örgüt PKK destekçisinin sözlerini, "ifade özgürlüğü" kisvesi altında manşete taşıdı.

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İsveç'te PKK paçavralarıyla sokağa inen terör örgütü yandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı simgeleyen bir maketi astı.

Skandal görüntülere Türkiye'den sert karşılık verilirken, İsveç'te yeni bir skandal yaşandı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, PKK'lı teröristlerin açıklamalarını manşetten verdi.

Aftonbladet, provokasyonun hemen ardından PKK sözcülüğünü yapan bir sosyal medya hesabıyla iletişime geçti.

Takma ismiyle gazeteye konuşan PKK destekçisi için "aktivist" ifadesini kullanan gazete, "ifade özgürlüğü" kisvesi altında PKK'nın sözcülüğünü üstlendi.

Alçak saldırıdan hafif bir protesto gösterisi gibiymiş gibi söz eden Aftonbladet, Twitter'daki terör örgütü sayfasını da paylaştı.

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