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Şebnem Korur Fincancı: Pişman değilim

Şebnem Korur Fincancı: Pişman değilim

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atan Eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Pişman mısınız" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

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Eski Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK sempatizanlığı ile öne çıkan isimlerden.

Geçtiğimiz aylarda Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde leş edilen 17 teröristi aklamaya çalışan Fincancı, PKK'yla yakınlığıyla bilinen kanalda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.

TSK envanterinde kimyasal silahın olmadığı açıklanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fincancı, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tahliye edildi

Soruşturma sonunda Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Dosya, Ankara 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘yetkisizlik’ kararı verilerek İstanbul’a gönderildi.

Fincancı, yargılandığı davada 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.

"Pişman değilim"

Eski Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tahliyesinin ardından Deutsche Welle Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.

Şebnem Korur Fincancı, "Pişman mısınız?" sorusuna "Hayır." cevabını verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, niye pişmanlığım olsun? Konuşmamda kimyasal silah demiyorum. 'Bunun bir kimyasal silah olup olmadığı için ileri inceleme yapılması gerekir' diyorum. Evimden cephanelik çıkmış, inanılmaz bir yalan ağı."

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