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Galatasaray - Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

GALATASARAY 0-0 HATAYSPOR (CANLI)

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi

HATAYASPOR: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ.

HAKEM: Kadir Sağlam
STAT: Nef Stadı
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

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