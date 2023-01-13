Galatasaray - Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.Abone ol
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.
GALATASARAY 0-0 HATAYSPOR (CANLI)
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi
HATAYASPOR: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ.
HAKEM: Kadir Sağlam
STAT: Nef Stadı
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1