Volkan Demirel futbolcularını hedef aldı

Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 4-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolcularını geriden oyun kurmaya çalıştıkları için eleştiren genç hocanın sözleri sosyal medyada da büyük ses getirdi.

"Alışkanlıklardan döndürmek kolay olmuyor"

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Anlatılacak çok şey var. İlk golü yiyorsunuz. Golü yerken bir oyuncunuz ayakkabısını değiştiriyor. Geriden oyun kurma ne yazık ki bizim takımda da var. Bu sevdaya nereden düştüler bunu da araştırıyoruz. Alışkanlıklardan döndürmek kolay olmuyor." dedi.

"Bu seneyi atlatabilirsem atlatacağım"

Demirel ayrıca, "Yakaladığımız pozisyonlarda vuruş şiddeti... Maç bitince söylenecek çok şey var ama şimdi önümüzde 'BAY' haftası var. Transferlerimiz var. Maçlara hazırlanacağız. Başka türlü çıkar yolumuz yok. Bu seneyi atlatabilirsem atlatacağım kendi adıma..." ifadelerini kullandı.