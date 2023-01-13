Canan Kaftancıoğlu’nun iddialarına yalanlama!

Arnavutköy Kaymakamlığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Bir vatandaşın Arnavutköy Kaymakamlığından sosyal destek alamadığı” iddiasını yalanlayarak söz konusu şahsın aldığı yardımları tek tek açıkladı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir vatandaşın Arnavutköy Kaymakamlığından sosyal destek alamadığını iddia etmişti.

Arnavutköy Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanının, dün ilçemizdeki sosyal yardımlarla ilgili yapmış olduğu açıklama sonucunda; söz konusu saygıdeğer vatandaşımıza ulaşılmış, diyaliz hastalığı ve sosyoekonomik durumu sebebiyle, engelli maaşı aldığı (Aylık bin 840,04 TL) Türkiye Aile Destek Programından faydalandığı (Aylık bin 400 TL) Sosyoekonomik Destekten faydalandığı (Aylık 2.376,92 TL) Elektrik Desteğinden faydalandığı (Aylık 260,19 TL) aylık olarak verilen bu miktarlar 2023 yılında belirlenen oranda artacaktır. 2019 yılından itibaren vakfımızın öz kaynaklarından 9 bin 350 TL yardım aldığı, kaymakamlığımızda vatandaşımızın söz konusu müracaatları esnasında iddia edildiği bir sıkıntı yaşanmadığı hususları tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine, iletilen bütün talepleri inceleyen ve gereğini yerine getiren Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerimize devletimiz adına takdirlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verildi.