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Taburcu edilen Akşener'den ilk açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda

Taburcu edilen Akşener'den ilk açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda

Kalp ritmi bozukluğu nedeniyle dün hastaneye kaldırılan ve tedavinin ardından bugün taburcu olan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den açıklama geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam kalp çarpıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmayan Akşener, bir gece hastanede gözlem altında tutulduktan sonra sabah 10.50'de taburcu edildi.

Teşekkür mesajı yayınladı

Sağlıklı bir şekilde taburcu edilen Akşener'den ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, teşekkür mesajı yayınladı.

Akşener'in mesajı şöyle:

"Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin. Güneş yerinde, her şey yolunda."

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